Суд Кореи увеличил тюремный срок для экс-президента Пак Кын Хе до 32 лет

Напомним, что ранее Пак уже приговорили к 24 годам тюремного заключения, признав ее виновной в общей сложности в 18 нарушениях закона.

Сегодня рассматривались дополнительные обвинения, которые Генпрокуратура РК выдвинула в адрес Пак Кын Хе в январе этого года в связи с новыми обстоятельствами. Пак обвинили во взяточничестве, коррупции, присвоении госсредств, вмешательстве во внутрипартийные выборы. Сторона обвинения требовала для Пак 15 лет тюрьмы.

Суд признал вину по части выдвинутых обвинений, включая нецелевое использование государственных средств, вмешательство в партийные выборы и ряд других. В то же время судьи посчитали, что Пак не брала для себя взятки. В итоге ее приговорили к 8 годам тюремного заключения.

Таким образом, суд полностью завершил слушания по делу Пак Кын Хе, которые длились 1 год и 9 месяцев и начались после импичмента Пак. С учетом предыдущего наказания в 24 года тюрьмы общий срок заключения для экс-президента составил 32 года, штраф — 18 миллиардов вон (около 14 млн долларов). Пак также должна вернуть в казну 3,3 миллиарда вон (2,91 млн долл). Сама Пак продолжала бойкот слушаний, считая себе невиновной, а весь суд — политической местью ее оппонентов.