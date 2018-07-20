Во Владивостоке экс-начальник уголовного розыска решил обогатиться за счет знакомого

Однако фигурант не имел полномочий по принятию процессуальных решений по данному уголовному делу, а полученные денежные средства намеревался похитить.

В конце января этого года после получения ранее оговоренной суммы экс-полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.