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Во Владивостоке экс-начальник уголовного розыска решил обогатиться за счет знакомого
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Во Владивостоке экс-начальник уголовного розыска решил обогатиться за счет знакомого 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел и приговорил его к реальному сроку лишения свободы за мошеннические действия и хранение наркотиков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Однако фигурант не имел полномочий по принятию процессуальных решений по данному уголовному делу, а полученные денежные средства намеревался похитить.
В конце января этого года после получения ранее оговоренной суммы экс-полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.
Суд признал его виновным и назначил ему один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.
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