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Обманывают и грабят: в Новосибирской области выросла преступность
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Обманывают и грабят: в Новосибирской области выросла преступность 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирской области участились мошенничества и кражи, но при этом стало меньше убийств.
Всего за первую половину 2018 года прокуратура зарегистрировала в Новосибирской области 22 898 преступлений. По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года уровень преступности в регионе вырос на 6,1%, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Например, в регионе участились преступления на сексуальной почве: прокуратура зарегистрировала 39 изнасилований — это на 34,5% больше по сравнению с первой половиной прошлого года.
«Зафиксировано увеличение на 11,3% числа преступлений против собственности, главным образом, за счёт роста мошенничеств на 68,6% и краж на 1,4%. Вместе с тем снизилось количество грабежей на 5,5%, разбоев на 25,8%, угонов на 21,2%, краж автотранспорта на 15,6%. На 1% снизилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», — рассказали в облпрокуратуре.
Также, по её данным, в регионе стало меньше хулиганств: число преступлений такого рода сократилось на 28,6% — до 15 случаев. Количество убийств снизилось на 13,1%: за полгода прокуратура зарегистрировала 93 таких преступления.
Менее активными стали рецидивисты: число преступлений, совершённых ранее судимыми новосибирцами, уменьшилось на 3,1% — до 6757 случаев.
Раскрываемость преступлений достигла 60,2%. Это немного ниже общероссийского показателя (61%). Нераскрытыми остались 7488 преступлений, в том числе 5 разбоев, 139 грабежей, 4655 краж и 64 угона, отмечают в прокуратуре.
Ранее эксперты назвали машин, которые чаще всего угоняют в 2018 году. Среди брендов лидируют Hyundai, KIA, Toyota, Nissan и Ford. Меньше рискуют владельцы Renault, Lexus и Mazda.
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