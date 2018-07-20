Экс-финансист Минобороны из Иркутска осужден за вымогательство денег у подчиненных

Установлено, что с декабря 2015 по декабрь 2017 года руководитель незаконно забирал у подчиненных части получаемых ими премий. В результате незаконных действий он получил от троих сотрудников управления около 1,8 млн рублей.

Противоправная деятельность финансиста была пресечена сотрудниками ФСБ