Экс-финансист Минобороны из Иркутска осужден за вымогательство денег у подчиненных 

Вынесен приговор бывшему начальнику управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Иркутской области. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.
Установлено, что с декабря 2015 по декабрь 2017 года руководитель незаконно забирал у подчиненных части получаемых ими премий. В результате незаконных действий он получил от троих сотрудников управления около 1,8 млн рублей.
Противоправная деятельность финансиста была пресечена сотрудниками ФСБ.
Суд учел, что обвиняемый возместил пострадавшим полную сумму ущерба, сообщает ИА Irkutsk Media. В итоге мужчине назначен штраф в размере 840,9 тысячи рублей. Кроме того ему на два года запрещено занимать определенные должности на госслужбе в структуре Минобороны.