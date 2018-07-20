Во Владивостоке соседи оставили в подъезде матерные послания жильцу

В вечернее время в полицию с сообщением о хулиганских действиях обратился житель одного из домов в Ленинском районе. Мужчина рассказал, что на стенах подъезда, а также возле его двери неизвестные написали нецензурные выражения и оскорбления в его адрес, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Возмущенный горожанин заявил, что подозревает в содеянном соседей, с которыми у него постоянно происходят конфликты.

Мужчина попытался стереть оскорбительные надписи, но краска из баллончика оказалась стойкой, поэтому он пожаловался на хулиганов в полицию.

Стражи порядка приняли сообщение горожанина и приступили к проверке. Личности подозреваемых в оскорблениях горожанина устанавливаются.