Разыскиваемый на Audi злоумышленник в Москве — задержан

Столичная полиция задержала мужчину, которого на протяжении нескольких часов разыскивали по всему городу. По информации Пятого канала, задержанный был вооружен и поначалу передвигался на автомобиле Audi, однако бросил его и пытался скрыться в районе одной из промзон, но был задержан.

Что именно совершил задержанный, попавший в объектив камер Пятого канала, на данный момент неизвестно. Информация уточняется.

Ранее Пятый канал публиковал видео обнаружения иномарки, на которой вышеупомянутый мужчина скрывался от полицейских.