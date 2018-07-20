Ещё
Разыскиваемый на Audi злоумышленник в Москве — задержан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разыскиваемый на Audi злоумышленник в Москве — задержан 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Столичная полиция задержала мужчину, которого на протяжении нескольких часов разыскивали по всему городу. По информации Пятого канала, задержанный был вооружен и поначалу передвигался на автомобиле Audi, однако бросил его и пытался скрыться в районе одной из промзон, но был задержан.
Что именно совершил задержанный, попавший в объектив камер Пятого канала, на данный момент неизвестно. Информация уточняется.
Ранее Пятый канал публиковал видео обнаружения иномарки, на которой вышеупомянутый мужчина скрывался от полицейских.
Пятый канал: последние новости
Суд принял решение продлить домашний арест Серебренникову В Тульской области обезвредили группировку экстремистов Мужчина взял в заложники женщину в белорусском банке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам460
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе57
Украина готовится к «возвращению» Донбасса22
В США раскритиковали двигатели Су-5723
Видео
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение