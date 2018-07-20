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Появилось видео с места обнаружения Audi вооруженного преступника в Москве
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Появилось видео с места обнаружения Audi вооруженного преступника в Москве 

Пятый канал 31 минуту назад
Фото: Пятый канал
Пятый канал публикует кадры с Audi A6, который ранее был объявлен в розыск из-за вооруженного злоумышленника, скрывавшегося на авто от полиции. Известно, что в салоне автомобиля никого обнаружить не удалось, а сам вооруженный беглец мог попытаться скрыться в направлении железной дороги. Обстоятельства уточняются.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как в Ленинградской области задержали экстремиста, находящегося в межгосударственном розыске. Уроженец Таджикистана совершил у себя на родине преступление по статье «организация экстремистского сообщества». Его удалось задержать в поселке Житково Выборгского района.
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