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Тело приезжей из Удмуртии обнаружено на бывшей лодочной станции в Зеленограде
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Тело приезжей из Удмуртии обнаружено на бывшей лодочной станции в Зеленограде 

Агентство «Москва» 1 час назад
Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружено на бывшей лодочной станции, расположенной на территории 4-го микрорайона в Зеленограде, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Установлена личность умершей — это 40-летняя приезжая из Удмуртии. С места происшествия изъяли мобильный телефон Samsung и записку с телефонными номерами», — сообщил источник.
По факту случившегося сотрудники Следственного комитета проводят проверку. Тело доставили в морг для установления причины смерти.
Агентство «Москва»: последние новости
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