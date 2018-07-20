Тело приезжей из Удмуртии обнаружено на бывшей лодочной станции в Зеленограде 

Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружено на бывшей лодочной станции, расположенной на территории 4-го микрорайона в Зеленограде, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Установлена личность умершей — это 40-летняя приезжая из Удмуртии. С места происшествия изъяли мобильный телефон Samsung и записку с телефонными номерами», — сообщил источник.
По факту случившегося сотрудники Следственного комитета проводят проверку. Тело доставили в морг для установления причины смерти.