Суд отказался допросить по видеосвязи из США экс-юриста ЮКОСа

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Хамовнический суд Москвы не разрешил участвовать в заседании по видеоконференцсвязи из США бывшему адвокату ЮКОСа Павлу Ивлеву , обвиняемому в отмывании и присвоении денег, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходят слушания дела по существу.

"Суд соглашается с доводами гособвинителя и отказывает в допросе Ивлева посредством использования видеоконференцсвязи. Допрос подсудимого по видеосвязи не предусмотрен", — сказала судья Марина Сырова

Судья также отказала в допуске в качестве общественного защитника Ивлева блогера Алексея Навального . «В деле принимает участие профессиональный адвокат», — добавила судья.

В ходе заседания гособвинитель заявил, что не согласен с ходатайством защиты обвиняемого о возможности осуществить его участие в процессе посредством видеоконференцсвязи из США и предложил «вызвать Ивлева в суд по повестке». «Уклонение Ивлева от явки по делу установлено. Он скрылся от следствия и суда, ему очно не было предъявлено обвинение», — подчеркнул представитель прокуратуры , он также высказался против допуска Навального к процессу.

Защита подсудимого настаивала на допуске Навального в качестве общественного защитника, так как он знаком с материалами дела.