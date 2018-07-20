Суд отказался допросить по видеосвязи из США экс-юриста ЮКОСа 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы не разрешил участвовать в заседании по видеоконференцсвязи из США бывшему адвокату ЮКОСа Павлу Ивлеву, обвиняемому в отмывании и присвоении денег, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходят слушания дела по существу.
"Суд соглашается с доводами гособвинителя и отказывает в допросе Ивлева посредством использования видеоконференцсвязи. Допрос подсудимого по видеосвязи не предусмотрен", — сказала судья Марина Сырова.
Судья также отказала в допуске в качестве общественного защитника Ивлева блогера Алексея Навального. «В деле принимает участие профессиональный адвокат», — добавила судья.
В ходе заседания гособвинитель заявил, что не согласен с ходатайством защиты обвиняемого о возможности осуществить его участие в процессе посредством видеоконференцсвязи из США и предложил «вызвать Ивлева в суд по повестке». «Уклонение Ивлева от явки по делу установлено. Он скрылся от следствия и суда, ему очно не было предъявлено обвинение», — подчеркнул представитель прокуратуры, он также высказался против допуска Навального к процессу.
Защита подсудимого настаивала на допуске Навального в качестве общественного защитника, так как он знаком с материалами дела.
Суд в отношении Ивлева проходит в заочной форме, так как обвиняемый находится в США. В январе 2012 года против Ивлева было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ — «Присвоение вверенных средств», «Отмывание денег» и «Пособничество в уклонении от уплаты налогов», он заочно арестован в РФ с конца 2012 года. Как считает следствие, в 2001-2002 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского способствовал хищению $14 млрд, часть которых была легализована.