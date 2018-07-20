Суд определит возможность допроса адвоката Ивлева по эпизоду «дела ЮКОСа»

Ивлев с ноября 2004 года проживает в США и получил там гражданство. Он не может приехать в Россию , но не скрывается от суда и желает выразить отношение к обвинению и дать показания, поэтому просит организовать видеоконференцсвязь. Система дистанционного участия в процессе отработана как в США, так и в России. Для ее организации суд должен направить запрос о правовой помощи.

В пятницу позицию по поводу возможной видеосвязи озвучит прокурор, а затем суд примет решение. Судебное разбирательство проходит в заочном режиме. Ивлев ранее заявил РИА Новости, что готов дать показания, но приезжать для этого в Москву не намерен.

По данным следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и «Томскнефть ВНК» на общую сумму около 925 миллиардов рублей.

Кроме того, как считает обвинение, в 2001–2003 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского отмыл около 133 миллиардов рублей, полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов.