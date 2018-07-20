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Суд определит возможность допроса адвоката Ивлева по эпизоду «дела ЮКОСа»
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Суд определит возможность допроса адвоката Ивлева по эпизоду «дела ЮКОСа» 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду решит, сможет ли адвокат Павел Ивлев по видеосвязи из США участвовать в разбирательстве по новому эпизоду дела о хищении нефти у нефтяной компании ЮКОС, сообщили РИА Новости в суде.
Ивлев с ноября 2004 года проживает в США и получил там гражданство. Он не может приехать в Россию, но не скрывается от суда и желает выразить отношение к обвинению и дать показания, поэтому просит организовать видеоконференцсвязь. Система дистанционного участия в процессе отработана как в США, так и в России. Для ее организации суд должен направить запрос о правовой помощи.
В пятницу позицию по поводу возможной видеосвязи озвучит прокурор, а затем суд примет решение. Судебное разбирательство проходит в заочном режиме. Ивлев ранее заявил РИА Новости, что готов дать показания, но приезжать для этого в Москву не намерен.
Адвокат Константин Ривкин пояснил РИА Новости, что уголовное дело «отпочковалось от большого дела ЮКОСа». Из основного дела, в частности, были выделены дела в отношении экс-главы компании Михаила Ходорковского, бывшего главы «Менатеп» Платона Лебедева, экс-юриста нефтяной компании Светланы Бахминой и других.
По данным следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и «Томскнефть ВНК» на общую сумму около 925 миллиардов рублей.
Кроме того, как считает обвинение, в 2001–2003 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского отмыл около 133 миллиардов рублей, полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов.
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