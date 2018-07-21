На Украине за год почти на 30% выросло количество случаев торговли людьми

КИЕВ, 21 июля. / ТАСС /. Количество выявленных уголовных правонарушений на Украине , связанных с торговлей людьми, в первом полугодии выросло на 29% — до 186 случаев по сравнению со 144 за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В течение первого полугодия 2018 года полицейские выявили 186 преступлений в сфере торговли людьми", — цитирует пресс-служба начальника департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артема Крищенко.

В полиции также сообщили об увеличении количества выявленных уголовных преступлений, связанных с сутенерством. Зафиксировано 365 случаев, что на 75% больше, чем в 2017 году. Полицейскими установлено 116 лиц, совершивших эти преступления.

"Больше всего преступлений, связанных с сутенерством и сводничеством, обнаружено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. В частности, в Одессе полицейские разоблачили иностранца — организатора международного канала торговли людьми. Правоохранители задержали злоумышленника в киевском аэропорту при попытке переправить украинок в Испанию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации", — сообщил Крищенко.

По его данным, в течение шести месяцев оперативники разоблачили и задержали членов 14 организованных преступных групп, в целом полицейскими были установлены 63 участника ОПГ. По результатам досудебного расследования, установлено 156 лиц, которым предоставлен статус пострадавших в уголовных процессах. Среди них — 91 женщина, 49 мужчин, девять несовершеннолетних и семь малолетних детей.

По мнению экспертов, проблема торговли людьми связана с тяжелой социально-экономической обстановкой на Украине. По оценкам МВД , за последние 10 лет из Украины было вывезено около 400 тыс. людей. Украина является страной-поставщиком женщин и девушек в рабство в Европу и на Ближний Восток с целью сексуальной эксплуатации, а также мужчин, которых переправляют в Европу или Северную Америку для принудительного труда. Украина все чаще становится и транзитной страной для жертв из других стран СНГ.

Украина четыре года подряд находилась в списке стран, которые не соответствуют минимальным стандартам противодействия торговле людьми и не принимают значительные меры для достижения этой цели. В 2017 году она вышла из группы стран, в которых процветает торговля людьми.