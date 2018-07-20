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Задержан замглавы челябинского минэкономразвития
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Задержан замглавы челябинского минэкономразвития 

News.ru 1 час назад
Фото: mineconom74.ru
В Челябинске правоохранители задержали первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева. Об этом сообщили в правоохранительных органах области. Также силовики опровергают сообщения о спецоперации в отношении вице-губернатора Руслана Гаттарова.
«Бахаев задержан. Гаттаров не задержан и не является фигурантом, он продолжает исполнять свои обязанности», — цитирует ТАСС анонимного источника.
Как сообщили в региональном УФСБ, заведено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. При этом в спецслужбе не стали уточнять, является ли его фигурантом Бахаев.
В пресс-службе челябинского губернатора Бориса Дубровского пояснили, что глава региона в курсе следственных действий в отношении Бахаева и «очень сожалеет о произошедшем».
До этого в СМИ сообщалось, что ФСБ начала проверку Гаттарова и Бахаева. Силовиков якобы интересует расходование средств в ходе проведения российско-казахстанского форума, который проходил в Челябинске в ноябре 2017 года. Пока регион ждет федеральные деньги на подготовку саммитов ШОС и БРИКС надзорные органы наали проверки местных чиновников, связанные с включением Челябинской области в федеральный антикоррупционный план.
Бахаев — уроженец Москвы и выпускник Южно-Уральского госуниверситета. В мае 2015 года его назначили на должность заместитель министра экономического развития Челябинской области, а в феврале 2018 года Бахаев стал первым замминистра.
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