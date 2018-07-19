Источник: в Челябинске задержали замминистра экономического развития региона Бахаева

Ранее местные СМИ сообщали, что Гаттаров вместе с Бахаевым стали фигурантами уголовного дела и были задержаны.

"Бахаев задержан. Гаттаров не задержан и не является фигурантом, он продолжает исполнять свои обязанности", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УФСБ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, однако не уточнили, является ли первый замминистра экономического развития региона его фигурантом. «Следственным отделом ФСБ возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Проводятся следственные мероприятия», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Губернатор в курсе

В свою очередь пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сообщила ТАСС, что глава региона в курсе следственных действий, которые проводятся силовыми структурами в отношении Бахаева в рамках возбужденного уголовного дела.

"Я очень сожалею о произошедшем. Считаю правильным воздержаться от каких-либо оценочных суждений по данному событию, не спешить с выводами до тех пор, пока идут следственные действия. Хочу отметить, что только после решения суда можно говорить о наличии вины или невиновности того или иного человека. Уверен, правоохранительные органы профессионально и компетентно разберутся в этом вопросе, мной поставлена задача оказать им максимально возможное содействие", — цитирует пресс-служба губернатора.