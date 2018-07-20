Как «Белая стрела» стала легендой «лихих 90-х»

Существовало ли спецподразделение, которое истребляло воров в законе в 1990-ые

После распада СССР Россию захлестнула невиданная ранее по своим масштабам преступность. Убийства, грабежи, бандитские разборки — все это было привычным явлением тех лет. К сожалению, правоохранительные органы не всегда могли эффективно противостоять распоясавшимся преступникам. По мнению многих, именно тогда в дело вступила «Белая стрела» — сверхсекретная организация, существование которой не подтверждено ни одни официальным документом.

«Белая стрела» стала популярнейшей легендой «лихих девяностых». В организации якобы состояли сотрудники правоохранительных органов, которые разуверились в том, что криминалитет можно победить законными способами. Поэтому они выбрали методы, которые выходили за рамки правового поля, но в то же время помогали им успешно бороться с многочисленными организованными преступными группами.

Действительно, в криминальном мире вращались в те годы огромные деньги. Возглавлявшие ОПГ воры в законе легко могли откупиться от уголовного преследования путем дачи взяток судьям, милиционерам, прокурорам. Чтобы остановить перешедший всякие границы криминальный беспредел была нужна бескомпромиссная борьба, которой бы не мешали всевозможные бюрократические, юридические и судебные проволочки.

Разговоры о секретной организации, которая занимается отстрелом воров в законе, начались к середине 1990-х годов. В это время начинается череда таинственных убийств криминальных авторитетов. Их тела находят в квартирах, ночных клубах, иногда киллеры взрывали автомобили, где находились «законники», а порой и вовсе действовали прямо на глазах у прохожих.

Считается, что первым от рук «Белой стрелы» пали Валерий Глобус Длугач (в апреле 1993 года) и Отари Квантришвили (в апреле 1994-го). Оба были влиятельными личностями в преступной среде, имели серьезные контакты как в бизнесе, так и во власти.

Помимо прочего, у Квантришвили были масштабные политические амбиции: он создал партию «Спортсмены России», которая провозгласила своей целью «восстановление законности и порядка в стране». Огромные доходы ему приносил экспорт нефти, металлов и леса. Квантришвили ликвидировали выстрелом из снайперской винтовки. Вполне возможно, что привлечь к ответственности столь влиятельного авторитета законными методами было невозможно, поэтому за дело взялась «Белая стрела». [С-BLOCK]

В том же году пропадает без вести известный вор Сергей Липчанский (Сибиряк). Он «прославился» тем, что в мае 1992 года устроил сходку «законников» прямо в следственном изоляторе Бутырской тюрьмы. Такая наглость повергла в шок даже бывалых правоохранителей.

За расследование исчезновения Сибиряка взялся другой вор — Сергей Комаров (Комар). Пытаясь выяснить судьбу Липчанского, он несколько раз ездил в Иркутск и, по слухам, даже нанял частных детективов. Однако закончить собственное расследование авторитету не удалось — в октябре того же года он был расстрелян из пистолета в подъезде собственного дома в Москве . [С-BLOCK]

Число убийств «законников» росло как снежный ком. За пять лет, начиная с 1993 года, были ликвидированы самые влиятельные представители российского криминалитета. Среди них Геворкян Гарегинович (Гога Ереванский), Николай Кустов (Макс), авторитеты курганской группировки Олег Нелюбин и Андрей Зеленин и другие. Последние двое скоропостижно скончались в СИЗО «Матросская Тишина» при довольно странных обстоятельствах.

При этом жертвы новичками криминального мира явно не были, тем не менее противопоставить что-либо своим убийцам они не могли.

По одной из версий, в тайной организации состоял самый известный российский «чистильщик» 90-х — Александр Солоник. Всего в деле Саши Македонского было 30 криминальных эпизодов. Среди них убийство Валерия Глобуса Длугача, лидера бауманской группировки Владислава Бобона Ваннера, Отари Квантришвили и ряда других преступных авторитетов.

Многие считают доказательством членства Солоника в «Белой стреле» его удачный побег из «Матросской тишины» в июле 1995 года. До этого сбежать из тщательно охраняемого следственного изолятора не удавалось никому. Есть версия, что для организации было недопустимо, чтобы кто-то из ее членов предстал перед судом. Поэтому «контора» помогла киллеру уйти.

Так или иначе, но в целом все споры о «Белой стреле» сводятся к нескольким аргументам за и против ее существования. Скептики утверждают, что организация была специально придумана для запугивания бандитов. Другие полагают, что слухи о «Белой стреле» могли распускать сами авторитеты, дабы снять с себя подозрения в участии в тех или иных криминальных эпизодах. Также есть версия, что легенда о карающей «законников» секретной организации была придумана специально для «народного потребления», чтобы граждане не разочаровывались в правоохранительных органах.

Те, кто верит в существование «Белой стрелы» утверждают, что ее создали с целью предотвращения попадания преступных авторитетов во власть (на ум сразу приходит Отари Квантришвили и его партия «Спортсмены России»). Другие считают, что организация существует, но может называться по-другому.

Доказать или опровергнуть существование полумифической секретной организации в настоящее время невозможно из-за отсутствия официальных подтверждений со стороны МВД, ФСБ и других государственных органов. Тем не менее известно о появлении в структуре Федеральной службы безопасности в начале 90-х Управления разработки преступных организаций (УРПО). Структура насчитывала около 150 человек и возглавлялась генералом Евгением Хохольковым. Цель УРПО — внедрение агентов в криминальную среду.