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В ФСБ заявили о задержании замглавы Минэкономики Челябинской области
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В ФСБ заявили о задержании замглавы Минэкономики Челябинской области 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудники Управления ФСБ по Челябинской области сообщили о задержании первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, передает «Урал-пресс-информ».
"Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. В настоящий момент силовики проводят оперативно-следственные мероприятия. Проводятся обыски", — заявила представитель пресс-службы регионального УФСБ.
Как отметил источник в правоохранительных органах, сотрудников ведомства интересует документация, а также вопросы, связанные с расходованием финансовых средств, выделенных на проведение российско-казахстанского форума в Челябинске.
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