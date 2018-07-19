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В Краснодаре на бывшего судью завели дело за посредничество при взятке
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В Краснодаре на бывшего судью завели дело за посредничество при взятке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Мирового судью в отставке Эдуарда Смеленко из Лазаревского района Сочи следователи подозревают в посредничестве в крупном взяточничестве. В Краснодаре региональная ККС согласилась, что его делом однозначно должно заниматься следствие. Но отставник оспорил согласие на возбуждение против него уголовного дела.
На заседание ВККС он почему-то не явился, и жалобу рассмотрели в его отсутствие.
Члены ВККС выяснили, что Смеленко стал посредником при даче взятки. Все началось с решения суда первой инстанции по гражданскому делу, связанному с земельным участком. Чтобы отменить его в вышестоящей инстанции, адвокат одной из сторон встретился со Смеленко и предложил ему помочь — отменить первоначальное решение, за взятку в три миллиона рублей. Оперативники задержали Смеленко с поличным — при передаче денег.
Представитель квалифколлегии Краснодарского края Константин Дроздов подчеркнул, что считает решение об уголовном преследовании судьи обоснованным. В итоге ВККС оставила в силе согласие на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи.
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По жалобе мирового судьи Хамида Атаева из Дагестана решение региональной ККС, которая согласилась на возбуждение уголовного дела, было отменено. Коллегия ВККС решила, что была нарушена процедура принятия решения. Он обвиняется в мелком взяточничестве, и его дело вновь рассмотрит ККС в Махачкале.
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