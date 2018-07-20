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Житель Краснодара пойдет под суд за хищение 400 млн рублей из бюджета
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Житель Краснодара пойдет под суд за хищение 400 млн рублей из бюджета 

АиФ-Кубань 25 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Его задержали в Австрии, куда он выехал, скрываясь от уголовного преследования
Житель Краснодара пойдет под суд за хищение 400 млн рублей из бюджета.
В отношении 46-летнего жителя Краснодара заместителем прокурора Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Ему инкриминируют совершение 9 преступлений.
По версии следствия, злоумышленник, действуя в составе организованной группы с четырьмя жителями Краснодара и Ейска, за три года — с осени 2008 года по август 2011 — года путём предоставления в краевые налоговые органы документов с ложными сведениями о праве ряда организации на возмещение налога на добавленную стоимость, похитил из бюджета свыше 394 млн рублей, а также покушались на хищение суммы более 57 млн рублей.
«Кроме того, в начале июля 2011 года обвиняемый организовал изготовление подложных официальных документов, которые обладали соответствующими реквизитами и удостоверяющими юридические факты», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В сентябре 2011 года организатора преступной группировки объявили в федеральный розыск, поскольку он скрылся от уголовного преследования. А в декабре — и в международный. В июне 2015 года обвиняемого задержали в Австрии. По требованию Генпрокуратуры РФ его экстрадировали из Вены в Москву.
Расследование уголовного дела занималось Управлением ФСБ по Краснодарскому краю.
Прокурор края направил уголовное дело в Советский районный суд Краснодара.
Обвиняемый находится под стражей.
Его сообщники уже отбывают наказание по различным срокам лишения свободы.
Напомним, перед судом в Краснодаре предстанет преступная группировка, которая занималась банковскими махинациями.
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