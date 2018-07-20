Житель Краснодара пойдет под суд за хищение 400 млн рублей из бюджета

Его задержали в Австрии , куда он выехал, скрываясь от уголовного преследования

Житель Краснодара пойдет под суд за хищение 400 млн рублей из бюджета.

В отношении 46-летнего жителя Краснодара заместителем прокурора Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Ему инкриминируют совершение 9 преступлений.

По версии следствия, злоумышленник, действуя в составе организованной группы с четырьмя жителями Краснодара и Ейска , за три года — с осени 2008 года по август 2011 — года путём предоставления в краевые налоговые органы документов с ложными сведениями о праве ряда организации на возмещение налога на добавленную стоимость, похитил из бюджета свыше 394 млн рублей, а также покушались на хищение суммы более 57 млн рублей.

«Кроме того, в начале июля 2011 года обвиняемый организовал изготовление подложных официальных документов, которые обладали соответствующими реквизитами и удостоверяющими юридические факты», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Москву. В сентябре 2011 года организатора преступной группировки объявили в федеральный розыск, поскольку он скрылся от уголовного преследования. А в декабре — и в международный. В июне 2015 года обвиняемого задержали в Австрии. По требованию Генпрокуратуры РФ его экстрадировали из Вены

Расследование уголовного дела занималось Управлением ФСБ по Краснодарскому краю.

Прокурор края направил уголовное дело в Советский районный суд Краснодара.

Обвиняемый находится под стражей.

Его сообщники уже отбывают наказание по различным срокам лишения свободы.

Напомним, перед судом в Краснодаре предстанет преступная группировка, которая занималась банковскими махинациями.