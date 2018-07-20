УФСБ подтвердило задержание замглавы министра в Челябинской области

Ранее местное агентство новостей Chelyabinsk.ru сообщило, что Бахаева задержали вечером 19 июля, речь идет о возможной пропаже средств, выделенных на проведение российско-казахстанского форума, который прошел в Челябинске в ноябре 2017 года. Также сообщалось о задержании Алейниковой — главы Агентства международного сотрудничества региона, которое в числе прочего занимается координацией деятельности по подготовке к проведению в Челябинске саммитов стран ШОС БРИКС в 2020 году. Бахаев возглавляет дирекцию по подготовке саммитов.

"Да, оба в настоящее время задержаны. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь УФСБ по региону Марина Горлевская, отметив, что статуса подозреваемых у задержанных нет.

Пресс-служба УФСБ России по региону ранее сообщила РИА Новости, что по факту хищения бюджетных средств возбуждено уголовное дело, однако не уточнила фигурантов. В свою очередь пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин рассказал агентству, что, по его данным, расследование проходит в том числе на основании фактов, изложенных в акте проверки эффективности и результативности использования бюджетных средств, которую в декабре 2017 года проводила контрольно-счетная палата региона.