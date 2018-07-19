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Автоинспектора забили до смерти за «картавого»
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Автоинспектора забили до смерти за «картавого» 

Рамблер 15 минут назад
Московский городской суд приговорил к 15-17 годам колонии москвичей, забивших до смерти инспектора ГИБДД, сообщает «Московский комсомолец».
Убийство произошло 15 февраля 2017 года в жилом доме на улице Лескова в московском районе Бибирево.
35-летний инспектор 1-го спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе Сергей Ермоленко, находясь в отпуске, вместе с другом находился в гостях у местного жителя. Кроме них, в квартире были трое мужчин, один из которых недавно освободился из мест заключения после отбывания наказания за угон автомобиля.
Между гостями завязалась ссора после того, как Ермоленко признался, что является сотрудником полиции, а также назвал одного из мужчин «картавым».
Оппоненты нанесли инспектору 461 удар руками и ногами, после чего выволокли на лестницу, вызвали скорую помощь и заявили, что нашли в доме мертвого человека.
У погибшего зафиксировали множественные переломы и травмы тела и головы. Он скончался еще до приезда скорой помощи.
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