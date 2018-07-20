В Башкирии экс-мэр Агидели готовит маргарин в колонии строгого режима

Напомним, что в августе 2016 года к Олегу Крысину обратились представители магнитогорского ООО «Дельта плюс». Компания планировала организовать добычу песка. Глава городской администрации пообещал заместителю директора фирмы выделить 10 тысяч куб. м грунта в обход конкурсных процедур. За это он потребовал взятку в размере 600 тысяч рублей. О незаконном предложении представитель компании заявил в правоохранительные органы . 11 августа при получении части оговоренной суммы в размере 450 тысяч рублей Олег Крысин был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Башкирии и республиканского МВД в своем служебном кабинете.

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