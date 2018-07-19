Суд продлил до 23 сентября срок ареста лидера «Христианского государства» 

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Суд признал виновным экс-замглавкома ВВ МВД Варчука по делу о взятке

ОНК: экс-главу ГСУ СК РФ Дрыманова содержат в карантинной камере СИЗО "Лефортово"

На западе Украины на взятке пойман мэр города, обещавший вешать за коррупцию