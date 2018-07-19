Суд продлил до 23 сентября срок ареста лидера «Христианского государства» 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в четверг продлил до 23 сентября срок ареста лидера незарегистрированной организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, обвиняемого по делу об угрозах в связи с показом фильма «Матильда» и в экстремизме. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Калинину на два месяца, всего до 12 месяцев, то есть до 23 сентября 2018 года", — сказал представитель суда, уточнив, что заседание прошло в закрытом режиме и в отсутствии обвиняемого «в связи с карантином в СИЗО „Бутырка“, где содержится Калинин».
По данным МВД, уголовное дело в отношении Калинина было возбуждено по факту принуждения руководства кинотеатров к отказу от показа фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей и причинения ущерба собственникам кинотеатров. Калинину предъявлены обвинения по пункту «в» части 2 статьи 179 УК ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой") УК РФ и по части 1 статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство.