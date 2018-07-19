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Число задержанных рейсов в аэропортах Московского региона увеличилось до 35
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Число задержанных рейсов в аэропортах Московского региона увеличилось до 35 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В четырех аэропортах Московского региона количество задержанных рейсов выросло до 35, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным сервиса на 17:30, число задержанных рейсов составляло свыше 20.
Так, на 18:55 во «Внукове» задержали девять рейсов, в «Домодедове» 11 рейсов задержано, в «Шереметьеве» задержали 14 рейсов.
Один рейс задержали в подмосковном аэропорту «Жуковский».
Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье на четверг.
По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, при этом местами сильные.
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