2 дела в отношении высокопоставленных чиновников СКР рассматриваются в суде 

Полковника СКР предложили посадить на 6 лет в тюрьму и оштрафовать на 32 миллиона за взятку. Кроме того, прокурор попросил лишить Александра Ламонова звания «полковника». Дело рассматривается в закрытом режиме. Офицер заключил сделку со следствием, полностью признал вину и настаивал о рассмотрении разбирательства в особом порядке, который проходит без исследования доказательств и предусматривает минимальное наказание. Бывший безопасник СКР обвиняется в получении 1 млн долларов за освобождение из СИЗО вора в законе. Ламанова задержали еще в 2016.
И еще об одном громком деле. Его фигурантом тоже является высокопоставленный сотрудник Следственного комитета — бывший глава МУР Александр Дрыманов. Накануне его арестовали по подозрению в коррупции до 12 сентября. Предполагается, что сумма одной из полученных им взяток составляла 10 тысяч евро. Сам Дрыманов свою вину отрицает. Сегодня стало известно, что Дрыманов оформил на себя «служебный» пентхаус в центре Москвы. По данным интернет СМИ, семье генерала выделили жильё несколько лет назад. Двухэтажная квартира площадью 220 квадратных метров располагается в жилом комплексе «Смоленская застава». До конца прошлого года элитная жилплощадь принадлежала государству, но потом Дрыманов оформил её на себя и двух дочерей.