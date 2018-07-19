Соль вместо Человека-паука: чем закончилась история обмана

В столице задержали подозреваемого по делу о мошенничестве

Полиция Москвы задержала мужчину, который отправил жителю Зеленограда поваренную соль вместо комиксов. Мошенника искали два года.

В июле 2016 года в полицию с просьбой найти мошенника обратился житель 9-го микрорайона Зеленограда. Потерпевший рассказал, что он договорился с неизвестным о доставке в столицу комплекта комиксов о Человеке-пауке. Житель Зеленограда перевел неизвестному 4,1 тысяч рублей. Через несколько дней зеленоградец получил посылку, однако вместо комиксов в ней оказались четыре пачки поваренной соли.