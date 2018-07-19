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Соль вместо Человека-паука: чем закончилась история обмана
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Соль вместо Человека-паука: чем закончилась история обмана 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице задержали подозреваемого по делу о мошенничестве
Полиция Москвы задержала мужчину, который отправил жителю Зеленограда поваренную соль вместо комиксов. Мошенника искали два года.
В июле 2016 года в полицию с просьбой найти мошенника обратился житель 9-го микрорайона Зеленограда. Потерпевший рассказал, что он договорился с неизвестным о доставке в столицу комплекта комиксов о Человеке-пауке. Житель Зеленограда перевел неизвестному 4,1 тысяч рублей. Через несколько дней зеленоградец получил посылку, однако вместо комиксов в ней оказались четыре пачки поваренной соли.
В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. А 12 июля этого года на Павелецком вокзале был задержан 22-летний уроженец Кабардино-Балкарии, проживающий в Новой Москве. Задержанного обличили в содеянном. В отношении него 18 июля возбудили уголовное дело. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.
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