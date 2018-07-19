«Татнефть» обжаловала передачу в ставропольский суд иска о взыскании с Украины $144 млн

«Татнефть» подала кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о передаче в Арбитражный суд Ставропольского края заявления «Татнефти» о признании и приведении в исполнение решения Международного коммерческого арбитража, который постановил взыскать с Украины $144 млн в пользу компании. Об этом говорится в материалах суда.

Жалоба поступила в суд 11 июля 2018 года. Соответствующее заседание Арбитражного суда Московского округа состоится 26 июля.

«Принять кассационную жалобу ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина, возбудить производство по кассационной жалобе. Судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 26 июля 2018 года», — говорится в материалах.

Как сообщалось ранее, 15 июня Арбитражный суд Москвы постановил передать дело на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края.

Как ранее сообщало RNS, речь идет о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года. Основанием для вынесения решения стало то, что Украина нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишила «Татнефть» ее акционерной доли в крупнейшем на Украине НПЗ — Кременчугском.

Арбитражное решение было вынесено Международным коммерческим арбитражным судом в Париже на основании арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) по результатам рассмотрения иска «Татнефти», касающегося вооруженного захвата в октябре 2007 года компании «Укртатнафта», владеющей Кременчугским НПЗ. В результате «Татнефть» лишилась акций «Укртатнафты», которые в дальнейшем перешли к группе «Приват», принадлежащей украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

14 апреля «Татнефть» подала два ходатайства — в Арбитражный суд Москвы и в Высокий суд Лондона — о принудительном взыскании с Украины $144 млн в пользу компании. Ранее «Татнефть» подала аналогичное ходатайство в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия

В конце июня Арбитражный суд Москвы отказался принять заявление «Татнефти». 22 августа Арбитражный суд Московского округа отменил решение Арбитражного суда Москвы об отказе в принятии иска.