Бывшего директора лицея №49 заподозрили в мошенничестве 

Бывший директор лицея №49 Людмила Осипова стала фигуранткой третьего уголовного дела, сообщает Клопс.Ru.
По факту строительства спортивной площадки на улице Кирова было заведено дело по статье «мошенничество».
Ранее Людмила Осипова покинула пост директора лицея №49. В феврале этого года она оказалась замешана в деле, которое было возбуждено по статье «присвоение или растрата». Следователи предполагают, что руководитель учреждения заставляла родителей сдавать деньги на охрану. Уголовное дело следователи возбудили после проверки прокуратуры.