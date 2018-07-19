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Бывшего директора лицея №49 заподозрили в мошенничестве
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Бывшего директора лицея №49 заподозрили в мошенничестве 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Бывший директор лицея №49 Людмила Осипова стала фигуранткой третьего уголовного дела, сообщает Клопс.Ru.
По факту строительства спортивной площадки на улице Кирова было заведено дело по статье «мошенничество».
Ранее Людмила Осипова покинула пост директора лицея №49. В феврале этого года она оказалась замешана в деле, которое было возбуждено по статье «присвоение или растрата». Следователи предполагают, что руководитель учреждения заставляла родителей сдавать деньги на охрану. Уголовное дело следователи возбудили после проверки прокуратуры.
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