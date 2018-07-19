На самарского адвоката завели уголовное дело за взятку в 200 тысяч рублей 

Мужчина взял деньги у подозреваемого, чтобы якобы передать сотрудникам полиции и прокуратуры. Сотрудники регионального УФСБ России поймали с поличным представителя Самарской областной коллегии адвокатов, вымогавшего 200 тысяч рублей у подозреваемого по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства. Житель Нефтегорска должен был заплатить защитнику деньги якобы для дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. По предварительным данным, адвокат обещал разделить взятку между полицией и прокуратурой. 52-летнего поборника прав задержали в момент передачи денег. Всю сумму сотрудники ФСБ обнаружили в автомобиле адвоката. На днях в отношении него возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве.
Фото: УФСБ России по Самарской области