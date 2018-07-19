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Херсонский суд арестовал имущество Вышинского
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Херсонский суд арестовал имущество Вышинского 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.
По данным агентства, суд наложил временный запрет на владение, пользование и распоряжение на имущество, принадлежащее Вышинскому.
Как отмечается, суд арестовал квартиру, гараж и два автомобиля Вышинского.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует немедленного освобождения Вышинского.
11 июля Херсонский суд продлил арест Вышинского.
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