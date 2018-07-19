Херсонский суд арестовал имущество Вышинского

По данным агентства, суд наложил временный запрет на владение, пользование и распоряжение на имущество, принадлежащее Вышинскому.

Как отмечается, суд арестовал квартиру, гараж и два автомобиля Вышинского.

11 июля Херсонский суд продлил арест Вышинского.