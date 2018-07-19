Суд выберет меру наказания для членов преступной группы за отмывание денег

Суд в Ростове-на-Дону выберет меру наказания для членов преступной группировки, обвиняемой в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие выяснило, что в течение 2010—2017 годов мошенники, используя реквизиты более 20 индивидуальных предпринимателей и организаций, под видом мнимых сделок переводили деньги на расчетные счета контрагентов. Общая сумма переводов превысила 1,5 млрд рублей.

Контрагенты снимали перечисленные денежные средства и передавали членам преступной группы за вознаграждение. Доход от такой деятельности составил более 38 млн рублей.