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Суд выберет меру наказания для членов преступной группы за отмывание денег
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Суд выберет меру наказания для членов преступной группы за отмывание денег 

Банки.ру 1 час назад
Суд в Ростове-на-Дону выберет меру наказания для членов преступной группировки, обвиняемой в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Следствие выяснило, что в течение 2010—2017 годов мошенники, используя реквизиты более 20 индивидуальных предпринимателей и организаций, под видом мнимых сделок переводили деньги на расчетные счета контрагентов. Общая сумма переводов превысила 1,5 млрд рублей.
Контрагенты снимали перечисленные денежные средства и передавали членам преступной группы за вознаграждение. Доход от такой деятельности составил более 38 млн рублей.
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