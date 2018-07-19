СК РФ разъяснил предложения по отдельным статьям в УК, касающихся врачей

"Следственный комитет за врачебные ошибки, которые допускаются врачами, никого привлекать к ответственности не будет", — подчеркнул он.

Более того, отметил Сазонов, конкретизируя в УК отдельные составы преступлений, по которым врач может быть привлечен к ответственности, рабочая группа экспертов СК и «Национальной медицинской палаты» отказалась от предложения (которое нам навязывали, заметил Сазонов) об уголовной ответственности для врачей за причинения в ходе профессиональной деятельности легкого или средней тяжести вреда здоровью.

Отдельная статья

УК предлагается дополнить статьей 124.1 ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги) вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных обязанностей"). «Речь идет о привлечении к ответственности только в случае нарушения установленных обязательных правил стандартов оказания медицинских услуг, если это нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжких последствий», — отметил Сазонов. За это предлагается ввести штраф до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. В случае смерти человека — штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же это повлекло смерть двух и более лиц — лишение свободы на срок до семи лет.

Как пояснил следователь-криминалист СК Александр Тюрин , «смысл закона — не только оградить пациента, но и медицинского работника от применения других статей УК (причинение смерти по неосторожности, ненадлежащее оказание услуг, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, халатность), которые иногда применяются незаконно и неправильно. Действия медработника должны будут оцениваться только в рамках этой статьи».

Сокрытие нарушений

СК предлагает ввести в УК и совершенно новую статью 124.2 ("Сокрытие нарушения оказания медицинской услуги"). «Зачастую медработники, чтобы уйти от ответственности, вносят изменения в медицинские документы, фальсифицируют сведения, скрывают, уничтожают доказательства, которые могут впоследствии установить их вину», — сказал Сазонов. В результате потом невозможно доказать грубейшие нарушения со стороны врача, которые повлекли смерть пациента. За внесение недостоверных сведений предлагается установить штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до трех лет.

А в случае, если это совершил руководитель медицинской организации — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. По словам Сазонова, этой статье было полное согласие в рабочей группе.

Защита от псевдоврача

Также представители медсообщества поддержали изменение в ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности"). «В последнее время учащаются случаи, когда медицинской практикой занимаются лица, не обладающие соответствующим медицинским образованием, но представляющие поддельные дипломы или фальсифицированные документы, которые позволяют им заниматься медицинской практикой», — отметил Сазонов. Им грозит ответственность за мошенничество (ст. 159) или подделку документов (ст. 327).

"Но эти статьи совершенно не учитывают общественной опасности, когда неквалифицированный медицинский работник просто стремится заработать денег", — пояснил представитель СК. Для них предлагается ввести штраф до 500 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. В случае смерти потерпевшего — до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, а в случае гибели двух и более лиц — до семи лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

Доработка статей

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль и представитель СК РФ Светлана Петренко сообщили, что законопроект пока дорабатывается. «Это, действительно, только начало», — сообщила Петренко, заметив, что СК заинтересован в широком обсуждении инициативы. «Здесь речь не идет об ужесточении наказания врачам, речь идет о том, чтобы мы понимали уникальность этой профессии», — подчеркнула она.

Сазонов заметил, что необходимо и определить понятие «права на врачебную ошибку». «Ошибка ошибке рознь. За ошибку в профессиональной деятельности при отсутствии признаков небрежности, халатности к уголовной ответственности медработник привлечен быть не может. Но когда человек с соответствующим дипломом неправильно провел операцию, нарушил стандарты оказания медицинской помощи, сознательно отступив от них, в результате чего был причинен существенный вред пациенту, то такая ошибка перерастает в преступное действие», — подчеркнул он.