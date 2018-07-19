Замглавы МВД Британии назвал спекуляцией сообщение полиции

Великобритании Заместитель главы МВД Бен Уоллес считает спекуляциями сообщения об идентификации причастных к отравлению Скрипалей. По данным британской полиции, подозреваемыми являются российские граждане.

«Я считаю, что эта история относится к разряду «плохо осведомленной дикой спекуляции», — написал Уоллес в Twitter.

Ранее британские правоохранительные органы сообщили, что они с помощью системы видеонаблюдения, смогли установить личности подозреваемых в инциденте в Солсбери.