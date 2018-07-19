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Замглавы МВД Британии назвал спекуляцией сообщение полиции
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Замглавы МВД Британии назвал спекуляцией сообщение полиции 

News.ru 39 минут назад
Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес считает спекуляциями сообщения об идентификации причастных к отравлению Скрипалей. По данным британской полиции, подозреваемыми являются российские граждане.
«Я считаю, что эта история относится к разряду «плохо осведомленной дикой спекуляции», — написал Уоллес в Twitter.
Ранее британские правоохранительные органы сообщили, что они с помощью системы видеонаблюдения, смогли установить личности подозреваемых в инциденте в Солсбери.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте нынешнего года. Власти Великобритании заявили, что к инциденту причастна Россия. Однако Кремль отрицает свою причастность.
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