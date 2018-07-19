Принят закон о введении уголовной ответственности за самовольное подключение к газопроводу

Документ сохраняет ранее установленную уголовную ответственность за разрушение, повреждение или приведение в негодное состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов.

Законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократное самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам приняли депутаты Госдумы

Согласно документу, наказанием за данное правонарушение послужит штраф в размере до 80 тысяч рублей или заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Кроме того, нарушителю могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Уточняется, что нарушение, совершенное в отношении магистральных трубопроводов, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательных работ на срок до 400 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работы на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до четырех лет.