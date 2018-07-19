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Всеволожские полицейские больше двух лет прикрывали мужчину, изрезавшего таксиста
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Всеволожские полицейские больше двух лет прикрывали мужчину, изрезавшего таксиста 

Ivyborg.ru 50 минут назад
Областная прокуратура выяснила, что всеволожские полицейские больше двух лет скрывали факт ножевого нападения на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства
Неназванный пассажир такси не менее 18 раз ударил своего водителя ножом осенью 2015 года. Преступник скрылся, а водитель получил серьезный ущерб здоровью. Полиция Всеволожска по неназванным причинам долго отказывалась принимать заявление от потерпевшего. Кроме того, они принимали постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
Прокуратура изучили материалы дела и выяснила, что в первоначальных материалах зафиксированы очевидны факты преступления. Материалы проверки направили в следственный отдел по г. Всеволожск и на этом основании возбудили уголовное дело. Полицейских ждет проверка.
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