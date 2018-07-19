Всеволожские полицейские больше двух лет прикрывали мужчину, изрезавшего таксиста

Областная прокуратура выяснила, что всеволожские полицейские больше двух лет скрывали факт ножевого нападения на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Неназванный пассажир такси не менее 18 раз ударил своего водителя ножом осенью 2015 года. Преступник скрылся, а водитель получил серьезный ущерб здоровью. Полиция Всеволожска по неназванным причинам долго отказывалась принимать заявление от потерпевшего. Кроме того, они принимали постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Прокуратура изучили материалы дела и выяснила, что в первоначальных материалах зафиксированы очевидны факты преступления. Материалы проверки направили в следственный отдел по г. Всеволожск и на этом основании возбудили уголовное дело. Полицейских ждет проверка.