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Главного аудитора госконтрактов Минобороны арестовали по делу о взятке
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Главного аудитора госконтрактов Минобороны арестовали по делу о взятке 

РИА Новости 50 минут назад
Главный аудитор госконтрактов Минобороны РФ Максим Куксин арестован по делу о взятке в 11 млн руб — пресс-служба суда
РИА Новости / Динамика дня
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