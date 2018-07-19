Аудитора Минобороны арестовали за миллионные взятки

Савеловский суд Москвы арестовал директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина по подозрению в получении взятки. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

«Следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 миллионов рублей в качестве взятки», — сказала она.

Другие подробности пока неизвестны.

На сайте Минобороны говорится, что Куксин был назначен на должность директора департамента аудита государственных контрактов военного ведомства в июле 2017 года.

До этого с 2005 по 2014 годы он замещал руководящие должности в коммерческих структурах. До 2016 года Куксин возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.