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Аудитора Минобороны арестовали за миллионные взятки
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Аудитора Минобороны арестовали за миллионные взятки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Москва24
Савеловский суд Москвы арестовал директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина по подозрению в получении взятки. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.
«Следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 миллионов рублей в качестве взятки», — сказала она.
Другие подробности пока неизвестны.
На сайте Минобороны говорится, что Куксин был назначен на должность директора департамента аудита государственных контрактов военного ведомства в июле 2017 года.
До этого с 2005 по 2014 годы он замещал руководящие должности в коммерческих структурах. До 2016 года Куксин возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.
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