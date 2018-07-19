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Полиция задержала отправившего жителю Зеленограда поваренную соль вместо комиксов о Человеке-пауке
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Полиция задержала отправившего жителю Зеленограда поваренную соль вместо комиксов о Человеке-пауке 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция задержала мужчину, который отправил жителю Зеленограда посылку с пачками соли вместо комиксов о Человеке-пауке, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в июле 2016 г. в полицию обратился житель 9-го микрорайона Зеленограда, попросивший принять меры к неизвестному, который его обманул. «Потерпевший рассказал, что дистанционно договорился с неким мужчиной о доставке в Москву комплекта комиксов о Человеке-пауке. Зеленоградец перевел неизвестному 4,1 тыс. руб., чтобы покрыть расходы за брошюры и почтовые услуги, и через несколько дней получил посылку. Однако в ней вместо комиксов находились четыре пачки поваренной соли», — пояснил собеседник агентства.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве. Спустя два года, 12 июля 2018 г., на Павелецком вокзале был задержан 22-летний уроженец Кабардино-Балкарии, проживающий в садовом товариществе в ТиНАО. Подозреваемого изобличили в содеянном, и 18 июля в отношении него было возбуждено уголовное дело. Как уточнил источник, в настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.
Агентство «Москва»: последние новости
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