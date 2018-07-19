Житель Башкирии в одной квартире по очереди до смерти избил двух знакомых

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, вечером 8 февраля этого года 39-летний житель Сибая распивал спиртные напитки в компании. Затем из-за ревности к женщине избил знакомого ударами кулака по голове и телу, потом дважды ударил ножом по руке. Забрав у него из кармана 800 рублей, скрылся. Мужчину госпитализировали, но через 2,5 недели он скончался в больнице.

Через четыре дня, в той же квартире у сибайца вновь возник конфликт с другим знакомым, который завершился аналогично: соперник был жестоко избит. Через несколько дней мужчина скончался от полученных ран. Третий собутыльник хотел остановить избиение, но от разъяренного мужчины досталось и ему.

Жителя Сибая обвиняют по трём статьям УК РФ : в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, грабеже и угрозе убийством.

Уголовное дело направлено в суд.