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Житель Башкирии в одной квартире по очереди до смерти избил двух знакомых
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Житель Башкирии в одной квартире по очереди до смерти избил двух знакомых 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.
По версии следствия, вечером 8 февраля этого года 39-летний житель Сибая распивал спиртные напитки в компании. Затем из-за ревности к женщине избил знакомого ударами кулака по голове и телу, потом дважды ударил ножом по руке. Забрав у него из кармана 800 рублей, скрылся. Мужчину госпитализировали, но через 2,5 недели он скончался в больнице.
Через четыре дня, в той же квартире у сибайца вновь возник конфликт с другим знакомым, который завершился аналогично: соперник был жестоко избит. Через несколько дней мужчина скончался от полученных ран. Третий собутыльник хотел остановить избиение, но от разъяренного мужчины досталось и ему.
Жителя Сибая обвиняют по трём статьям УК РФ: в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, грабеже и угрозе убийством.
Уголовное дело направлено в суд.
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