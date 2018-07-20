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В Башкирии мужчина насмерть забил своих друзей
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В Башкирии мужчина насмерть забил своих друзей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
39-летнего жителя Сибая обвиняют в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, грабеже и угрозе убийством.
Следственный комитет провел свою проверку
По версии следствия, вечером 8 февраля мужчина вместе со своими друзьями решил пропустить рюмочку другую, но вскоре застолье переросло в ссору. Причина конфликта была банальна — ревность. Приятели не поделили внимание общей знакомой и пустили в ход кулаки. Один нанес оппоненту удары кулаками по голове и тело, а также два удара ножом по руке, после чего забрал у него из его кармана 800 рублей. Потерпевшего госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице через 2,5 недели.
Спустя четыре дня, находясь в той же квартире дебошир вновь вмешался в конфликт, на этот раз с другим знакомым. Сценарий оказался тем же: мужчина нанес удары кулаками и коленом по голове, телу и рукам оппонента. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Во время избиения третий собутыльник попытался вмешаться в конфликт и защитить своего знакомого, но душегуб стал угрожать ему расправой и также нанес несколько ударов.
— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, — рассказали в Следсвтенном комитете.
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