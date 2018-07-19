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Суд в ДНР вынес смертный приговор члену банды
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Суд в ДНР вынес смертный приговор члену банды 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной ДНР вынес смертный приговор одному из членов вооруженной банды, обвиняемой в вымогательствах, грабежах, похищениях и убийствах.
"Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении десяти лиц, занимавшихся в период 2014 — 2015 годов грабежами, похищениями людей, вымогательством и убийством в составе устойчивой вооружённой группы. Все осужденные действовали под прикрытием членства в общественной организации «Казачий союз „Область Войска Донского“, — говорится в сообщении пресс-службы верховного суда ДНР.
Также отмечается, что сторона обвинения настаивала на исключительной мере наказания в виде смертной казни для четверых членов преступной группы.
»После тщательного рассмотрения представленных следствием доказательств, по совокупности совершенных осужденными преступных деяний один из них приговорен к смертной казни, восемь приговорены к пожизненному лишению свободы, один член банды — к 13 годам лишения свободы", — добавили в пресс-службе Верховного суда ДНР.
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