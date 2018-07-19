На Кубани следователи выявили банду лжебанкиров 

Юные закладчикиСтарший следователь следственного отдела по Западному округу города Краснодара краевого управления СК РФ Евгений Данильченко столкнулся с тревожной тенденцией — в его производственной практике уже пять уголовных дел ребят школьного возраста, решившихся поработать наркокурьерами. — Сейчас такие эпизоды участились, — признается Евгений. — Понятно, в этом бизнесе замешано много лиц, но особенно хочется предостеречь молодых людей, которые в силу своей неграмотности отзываются на объявления поработать «закладчиком» наркотических веществ. Чтобы их завлечь, «работодатели» порой вуалируют предложения под экшен-игру или квест, а на самом деле это незаконный вид деятельности, за который предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Как правило, сомнительные объявления распространяют через группы в соцсетях, где молодежь ищет работу. Формулируют их с акцентом на быстрое обогащение, типа «заработок до 300 тысяч рублей в неделю». Некоторые откликаются и, даже после того, как узнают, в чем дело, не отказываются от дохода. Так, 17-летний Георгий из Ставропольского края в сентябре прошлого года наткнулся на похожее объявление. Работать предлагалось в Краснодаре — сначала забирать в указанных местах наркотические средства в крупных объемах, а затем, разделив их на маленькие порции, расфасовывать в пакеты и прятать по различным адресам. За каждое место «закладки» полагался денежный гонорар, который переводился безналичным способом. Парень списался с автором объявления, а через пару дней приехал в Краснодар. Остановился в одном из отелей, где в тот же день познакомился с другим «закладчиком». На двоих они приобрели товар, переупаковали его в пакеты. В свой первый и последний день работы пара успела оставить четыре тайника, причем местечки выбирали укромные: в клумбе возле дома, у фонарного столба. — Сложность раскрытия этих дел заключается в том, что связь между исполнителем и сбытчиком-заказчиком наркотиков осуществляется только через интернет и защищенные электронные приложения. В том же Telegram не отражается ни номер телефона, ни данные пользователя — человек регистрируется под ником, и, возможно за ним скрывается очередной посредник, а главарь остается в тени. В тот же вечер «закладчиков» задержали сотрудники полиции, у каждого из карманов одежды изъяли по четыре пакета с порошкообразным веществом. Экспертиза показала — это были наркотические средства. В настоящее время Георгию предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ ("сбыт и пересылка наркотических средств"), его дело рассматривается в суде. Похитители велосипедовК чему приводит долгая безнаказанность, показала история с многочисленными кражами мототехники в Краснодаре. На протяжении полугода неизвестные нахально угоняли мотоциклы, велосипеды, скутеры и даже скейтборды. Трофеи искали на парковках торговых центров и в подъездах домов. — Сначала уголовные дела возбуждали в отношении неустановленных лиц, но после задержания нескольких человек на месте преступления оказалось, что они участвовали и в других кражах. Всего обвиняемым инкриминируется 64 преступных эпизода. Когда все дела были соединены в одно производство, его передали нам для дальнейшего расследования. По нему привлекли 11 человек, из которых девять — несовершеннолетние, — рассказывает старший следователь следственного отдела Западного округа Краснодара Олег Палеев.
Сомнительные объявления с акцентом на быстрое обогащение обычно распространяются через группы в соцсетяхПодростки орудовали на Кубанской набережной или в Юбилейном микрорайоне, воровали технику и в тот же день задешево сбывали ее на рынках. К примеру, мотоцикл стоимостью 300 тысяч рублей отдавали за 20 тысяч, вводили покупателей в заблуждение — мол, машина их, но документы утеряны и срочно нужны деньги. Выручку ребята спускали на компьютерные игры в интернет-кафе. Общий ущерб от их деяний составил около двух миллионов рублей. — Безнаказанность порождает преступность: некоторых ребят допрашивали в качестве подозреваемых по делу, а они все равно продолжали грабить, потому что им как несовершеннолетним не избирали меру пресечения, связанную с лишением свободы. Сейчас двое фигурантов находятся под стражей, в отношении девяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — подытоживает Олег. Жадный миллионерСледственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СК РФ недавно завершил расследование уголовного дела в отношении шести членов преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Все началось в декабре 2014 года, когда молодой глава фермерского хозяйства в Темрюкском районе решил выводить средства коммерческих организаций из-под налогового контроля государства. — В это предприятие он взял людей из круга своих подчиненных, четко распределив между ними роли: бухгалтер, сотрудники, подыскивающие маргиналов — безработных или пьющих, чтобы регистрировать на их имя фирмы-однодневки. Низшее звено — водители, которым выдавались пластиковые банковские карты, используемые в кассовых операциях, — рассказывает следователь ОВД следственного отдела по Прикубанскому округу Игорь Волков. Деньги группа передавала заказчику, себе оставляла комиссионные — шесть — восемь процентов от суммы. За полтора года преступной деятельности с апреля 2015 года по май 2017 года подельники зарегистрировали 50 фирм-однодневок, произвели операции на сумму более 440 миллионов рублей, а их общий доход составил более 35 миллионов. При этом участники всячески конспирировались. В специально снятом номере гостиницы они установили сервер с системой удаленного доступа к информации своих компьютеров, здесь же хранились сим-карты, принадлежащие фиктивным организациям. Все общались по телефону только через мобильные программы, защищенные от прослушивания. — Уголовное дело возбудили в апреле прошлого года на основании материалов Управления экономической безопасности и ПК ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В ходе предварительного следствия было опрошено более 50 человек (директора фирм-однодневок), банковские сотрудники, где открывались счета этих фирм, проведена бухгалтерская и компьютерно-технические экспертизы. Подозреваемый на первых допросах не мог скрыть своего потрясения, не ожидал, что его поймают, считая свои методы конспирации надежными. А вот подчиненные отзывались о нем не лучшим образом — говорили, что тот жаден и мог создать задолженность на пустом месте, — добавляет Игорь Юрьевич. Сейчас подследственный объявлен в международный розыск — после того как 31 января 2018 года ему изменили меру пресечения на домашний арест, он пустился в бега. Остальные фигуранты дела предстанут перед судом в ближайшее время.
Уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей обязанности бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство, и в настоящее время оно также направлено в Прикубанский районный суд. Прямая речьАлександр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ:— При создании Следственного комитета в 2007 году мы приняли от прокуратуры более 200 тысяч нераскрытых уголовных дел. Развитие криминалистических подразделений ведомства позволило это число сократить. За 10 лет наши сотрудники смогли раскрыть около 67 тысяч преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым были приостановлены. Благодаря следователям СК России в 2017 году удельный вес обеспечительных мер по возмещению ущерба составил 71,7 процента, то есть 64 миллиарда рублей. Направлено в суды свыше 90 тысяч уголовных дел, в том числе шесть тысяч о коррупции, семь тысяч о преступлениях в отношении несовершеннолетних и 14 тысяч об экономических преступлениях. Газета для ветеранаЖурналисты Краснодарского филиала «РГ» вместе с сотрудниками двух краснодарских отделов Следственного управления СКР по Кубани — Прикубанского и Западного традиционно участвуют в благотворительной акции «Дерево добра». В рамках акции в этом году накануне Дня Победы фронтовикам, находящимся в Краевом клиническом госпитале для ветеранов войн и Краснодарском военном госпитале, были вручены подписные подарочные сертификаты на издания «РГ».