«Я уже репетирую удивленное выражение лица» — как судья сговаривалась со следователем

Израиле дисциплинарная коллегия Верховного суда страны лишила мантии судью из Тель-Авива за личную переписку с представителем следственных органов, в которой обсуждались вопросы по избрании меры пресечения для фигурантов уголовного дела, сообщает издание The Times of Israel.

Скандал в судейском сообществе Израиля разгорелся в феврале этого года, когда местные СМИ опубликовали скриншоты переписки в WhatsApp судьи городского (мирового) суда Тель-Авива Ронит Познански-Кац и юрисконсульта Управления по ценным бумагам (ISA) Эрана Шахама-Шавита. Последний представлял в суде интересы объединенной следственной группы ISA по уголовному делу о коррупции в высших эшелонах власти. Познански-Кац отвечала за продление сроков его фигурантам.

В частности, юрист сообщил судье, что на слушаниях его спецслужба намерена выйти с ходатайством избрать некоторым содержащимся под стражей фигурантам более мягкую меру пресечения.

— Постарайся выглядеть в этом момент удивленной, — просит в переписке представитель ISA.

— Я уже репетирую удивленное выражение лица, — ответила судья Познански-Кац.

Кроме того, представитель следственной группы сообщил, что будет ходатайствовать о продлении ареста двум фигурантам.

— Попросим завтра три дня. И ты точно, я в этом уверен, можешь дать им два дня, — прогнозирует сотрудник ISA.

— Ты продолжаешь мне все рассказывать. Придется сильно постараться, чтобы выглядеть удивленной, — отшучивается судья.

После обнародования полной стенограммы переписки, где обсуждался еще несколько процессуальных деталей, оба ее участника были отстранены от рассмотрения уголовного дела, полномочия судьи Познански-Кац были временно прекращены. С подачи министра юстиции Израиля проступку коллеги из Тель-Авива дали оценку в Верховном суде страны. Судья ВС, известный израильский юрист Элиэзер Ривлин, уполномоченный разбирать жалобы на судей, выяснил, что между судьей и юрисконсультом ISA продолжительное время существовали тесные отношения. При этом последний несколько раз в 2017-2018 году напрямую обращался к Познански-Кац по уголовным делам, к которым имел непосредственное отношение.

Вместе с тем, судья Ривлин не усмотрел криминальной составляющей в действиях Познански-Кац и рекомендовал начать в отношении нее дисциплинарное разбирательство. Была создана специальная дисциплинарная коллегия под руководством экс-председателя ВС Ашера Груниса, которая на этой неделе лишила Познански-Кац судейского статуса.