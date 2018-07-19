Обвиняемых в кражах и грабежах будут судить в Шахтах

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , подельникам инкриминируются п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере с незаконным проникновением в жилище, совершенная организованной группой,), п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия). По версии следствия, организованная преступная группа, занимавшаяся кражами и грабежами, была создана осенью 2016 года. От ее незаконно деятельности пострадали жители Новочеркасска , Шахт и Усть-Донецкого района. Ущерб от преступлений превысил 9 млн рублей.