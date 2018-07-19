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Обвиняемых в кражах и грабежах будут судить в Шахтах
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Обвиняемых в кражах и грабежах будут судить в Шахтах 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, подельникам инкриминируются п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере с незаконным проникновением в жилище, совершенная организованной группой,), п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия).
По версии следствия, организованная преступная группа, занимавшаяся кражами и грабежами, была создана осенью 2016 года.
От ее незаконно деятельности пострадали жители Новочеркасска, Шахт и Усть-Донецкого района.
Ущерб от преступлений превысил 9 млн рублей.
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