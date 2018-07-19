Ещё
Адвокат: Передача на лечение в Израиль напавшего на ведущую «Эха Москвы» Т. Фельгенгауэр займет полгода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат: Передача на лечение в Израиль напавшего на ведущую «Эха Москвы» Т. Фельгенгауэр займет полгода 

Агентство «Москва» 1 час назад
Процедура согласования передачи на лечение в Израиль гражданина этой страны и РФ Бориса Грица, напавшего на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, может занять шесть месяцев. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» адвокат Игорь Зубер.
«Процедура согласования передачи Б. Грица на лечение в Израиль может занять полгода. Это довольно быстро», — отметил он.
Адвокат выразил надежду, что «та положительная динамика, которая есть при согласовании данного вопроса, сохранится».
Ранее сообщалось, что Б. Гриц переведен из СИЗО «Бутырка» в соответствующее медицинское учреждение для психиатрического лечения.
Пресненский суд в мае 2018 г. освободил Б. Грица от уголовной ответственности и применил к нему принудительные меры медицинского характера. Согласно постановлению суда, Б. Гриц признан невменяемым и нуждающимся в лечении, так как его действия имеют общественно опасный характер. Проходить лечение мужчина будет в стационаре специализированного типа.
Ранее на суде Б. Гриц частично признал вину и заявил, что не хотел убивать журналистку.
По итогам экспертизы, проведенной во время следствия, Б. Гриц признан невменяемым. Медики диагностировали у него параноидную шизофрению. Прокурор просил отправить подсудимого на принудительное лечение.
В октябре 2017 г. Б. Гриц проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на ул. Новый Арбат и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого он поднялся на лифте наверх, подошел к ведущей Т. Фельгенгауэр и ударил ее ножом в шею. Журналистку госпитализировали в НИИ им. Н. Склифосовского, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
На Б. Гриц, рассказал, что у него была длительная телепатическая связь с Т. Фельгенгауэр из-за чего у него развилась личная неприязнь к радиоведущей. Претензий к профессиональной деятельности Т. Фельгенгауэр в ходе допроса он не высказывал.
Агентство «Москва»: последние новости
«Бинбанк»: Пострадавших в результате вооруженного нападения на отделение на севере Москвы нет Приезжий похитил и изнасиловал в ТиНАО двоюродную сестру после отказа выйти за него замуж К.Серебренников должен ознакомиться с материалами дела до 1 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России282
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство108
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе112
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона22
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг17
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение