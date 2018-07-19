Адвокат: Передача на лечение в Израиль напавшего на ведущую «Эха Москвы» Т. Фельгенгауэр займет полгода

«Процедура согласования передачи Б. Грица на лечение в Израиль может занять полгода. Это довольно быстро», — отметил он.

Адвокат выразил надежду, что «та положительная динамика, которая есть при согласовании данного вопроса, сохранится».

Ранее сообщалось, что Б. Гриц переведен из СИЗО «Бутырка» в соответствующее медицинское учреждение для психиатрического лечения.

Пресненский суд в мае 2018 г. освободил Б. Грица от уголовной ответственности и применил к нему принудительные меры медицинского характера. Согласно постановлению суда, Б. Гриц признан невменяемым и нуждающимся в лечении, так как его действия имеют общественно опасный характер. Проходить лечение мужчина будет в стационаре специализированного типа.

Ранее на суде Б. Гриц частично признал вину и заявил, что не хотел убивать журналистку.

По итогам экспертизы, проведенной во время следствия, Б. Гриц признан невменяемым. Медики диагностировали у него параноидную шизофрению. Прокурор просил отправить подсудимого на принудительное лечение.

В октябре 2017 г. Б. Гриц проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на ул. Новый Арбат и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого он поднялся на лифте наверх, подошел к ведущей Т. Фельгенгауэр и ударил ее ножом в шею. Журналистку госпитализировали в НИИ им. Н. Склифосовского, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

На Б. Гриц, рассказал, что у него была длительная телепатическая связь с Т. Фельгенгауэр из-за чего у него развилась личная неприязнь к радиоведущей. Претензий к профессиональной деятельности Т. Фельгенгауэр в ходе допроса он не высказывал.