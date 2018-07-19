​Путин подписал поправки в УПК, инициированные адвокатом

Президент РФ Владимир Путин 19 июля подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ , которыми расширяются права подозреваемого по уголовному делу.

Инициатором проекта этого закона выступил депутат Госдумы предыдущего созыва от КПРФ Константин Лазарев , а прошлом следователь прокуратуры, а теперь адвокат Московской коллегии адвокатов. До настоящего времени в соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемый был вправе получить копию постановления о возбуждении уголовного дела в том случае, если дело возбуждено в отношении него. Однако подавляющее количество дел возбуждается по факту обнаружения признаков преступления. Буквальное толкование данного положения позволяло в этом случае отказывать подозреваемому в получении соответствующего постановления.

Поправками устраняется толкование, не соответствующее смыслу нормы, для чего из п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ исключены слова «против него». Таким образом, подозреваемые будут вправе получать копию постановления о возбуждении уголовного дела без уточнения, в отношении кого оно возбуждено.

Новый закон вступит в силу через 10 дней.