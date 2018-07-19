Ещё
​Путин подписал поправки в УПК, инициированные адвокатом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

​Путин подписал поправки в УПК, инициированные адвокатом 

Legal.Report 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин 19 июля подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми расширяются права подозреваемого по уголовному делу.
Инициатором проекта этого закона выступил депутат Госдумы предыдущего созыва от КПРФ Константин Лазарев, а прошлом следователь прокуратуры, а теперь адвокат Московской коллегии адвокатов. До настоящего времени в соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемый был вправе получить копию постановления о возбуждении уголовного дела в том случае, если дело возбуждено в отношении него. Однако подавляющее количество дел возбуждается по факту обнаружения признаков преступления. Буквальное толкование данного положения позволяло в этом случае отказывать подозреваемому в получении соответствующего постановления.
Поправками устраняется толкование, не соответствующее смыслу нормы, для чего из п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ исключены слова «против него». Таким образом, подозреваемые будут вправе получать копию постановления о возбуждении уголовного дела без уточнения, в отношении кого оно возбуждено.
Новый закон вступит в силу через 10 дней.
Legal.Report: последние новости
Осужден юрист, пришедший устраивать в ФНС с фальшивым дипломом Осужден лжеюрист, зарабатывавший на адвокате-однофамильце Осужден адвокат, использовавший грязные методы для защиты клиента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России271
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство106
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе112
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона22
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг17
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение