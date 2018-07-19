Ещё
В Югре делавшую закладки наркоторговку упекли на 7 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре делавшую закладки наркоторговку упекли на 7 лет 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Нефтеюганский райсуд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в наркоторговле. Она проведет 7 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.
По данным следствия, женщина действовала в составе организованной группы, которая торговала наркотиками через интернет. Подсудимая распространяла зелье через тайники-закладки, адреса которых сообщала покупателям после перечисления денег.
Силовики изъяли у злоумышленницы более 3 килограммов наркотика.
Уралинформбюро: последние новости
Pussy Riot претендует на солидную компенсацию со стороны России Стройкомпания из ХМАО задолжала работникам 47 миллионов рублей В Прикамье подросток забил до смерти инвалида
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России271
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство106
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе112
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона22
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг17
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение