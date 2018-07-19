В Югре делавшую закладки наркоторговку упекли на 7 лет

Нефтеюганский райсуд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в наркоторговле. Она проведет 7 лет в колонии общего режима , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.

По данным следствия, женщина действовала в составе организованной группы, которая торговала наркотиками через интернет. Подсудимая распространяла зелье через тайники-закладки, адреса которых сообщала покупателям после перечисления денег.

Силовики изъяли у злоумышленницы более 3 килограммов наркотика.