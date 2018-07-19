Взятка под клавиатурой: в Пензенской области пьяный автомобилист попытался подкупить инспектора ДПС 

Двое жителей Никольского района Пензенской области 1957 и 1968 годов рождения признаны виновными в даче взятки инспектору ДПС. Согласно материалам уголовного дела, 21 апреля этого года никольские автополицейские остановили автомобиль марки ВАЗ-11193, за рулем которого находился 50-летний мужчина. Выяснилось, что автомобилист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После медосвидетельствования нарушителя доставили в местный отдел полиции для составления административного протокола. Отвечать за серьезный проступок мужчина не хотел, поэтому и решил подкупить инспектора ДПС.
Не желая быть привлеченным к административной ответственности, он позвонил своему родственнику и попросил привезти 20 тысяч рублей. Последний просьбу выполнил. Чтобы материалы административного дела не дошли до суда, мужчины договорились совместно дать взятку полицейскому. За «вознаграждение», по их мнению, автоинспектор уничтожил бы составленный протокол. Однако на деле все пошло не по плану.
В кабинете инспектора ДПС мужчины начали предлагать ему взятку. В какой-то момент 61-летний родственник автомобилиста-нарушителя решил перейти от слов к делу передал деньги полицейскому, положив их под клавиатуру на его столе.
«После передачи денежных средств незаконные действия родственников были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Деньги изъяты в ходе осмотра места происшествия», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пензенской области.
Суд назначил родственникам наказание в виде солидного штрафа в размере дохода за период в восемь месяцев каждому: одному — 88 тысяч рублей, второму — 99 488 рублей. Приговор не вступил в законную силу.