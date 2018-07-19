Житель Выборга на спор ограбил магазин, а добычу выбросил в урну

Вынесен приговор жителю Выборга , который вынес из магазина два смартфона стоимостью более 67 тысяч рублей, и выбросил их.

Как оказалось, выборжанин совершил грабеж, поспорив с другом. Выяснилось, что молодой человек, пришел в выборгский салон связи. В магазине он попросил для ознакомления два смартфона, общей стоимостью 67 тысяч рублей. Открыто забрав телефоны, мужчина отправился к железнодорожному вокзалу. Там он отправил оба устройства связи в урну.

Суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов общественных работ.