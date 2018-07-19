Скелет человека обнаружили в подвале дома в Москве

В ходе строительных работ в доме по Калашному переулку в столице обнаружили скелет человека, сейчас выясняется личность погибшего, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фрагменты человеческого тела нашли в Москве‑реке >>