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Скелет человека обнаружили в подвале дома в Москве
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Скелет человека обнаружили в подвале дома в Москве 

РИАМО 1 час назад
В ходе строительных работ в доме по Калашному переулку в столице обнаружили скелет человека, сейчас выясняется личность погибшего, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.
«Днем 18 июля 2018 года в ходе строительных работ в подвальном помещении дома по Калашному переулку в городе Москве были обнаружены скелетированные останки человеческого тела. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фрагменты человеческого тела нашли в Москве‑реке >>
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