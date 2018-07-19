Крышевал «одноруких бандитов»: в Сызрани «оборотня в погонах» отправили за решетку

Под суд мужчина попал в звании капитана

Бывшего начальника отделения экономической безопасности МУ МВД России «Сызранское» приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Злоумышленник крышевал игорный бизнес и помог местному предпринимателю похитить алкогольную продукцию со служебной стоянки.

Согласно материалам суда, полицейский совершил первое преступление в 2014 году.

Партия паленого спиртного хранилась на спецстоянке

— Один из местных жителей Сызрани планировал организовать в городе несколько клубов с азартными играми. При этом он хотел заручиться поддержкой правоохранителей. Мужчина обратился к своему знакомому, чтобы тот помог найти полицейского, который согласится бы выступить покровителем. Через некоторое время друг предпринимателя обратился к стражу порядка за помощью. Тот не отказал предприимчивому сызранцу. Взамен он попросил 10% прибыли от игорного бизнеса. В итоге полицейский получил за покровительство 140 тысяч рублей за период с 10 февраля по 18 июля 2014 года, — говорится в документах суда.

Следующий эпизод произошел в 2016 году. Один из местных дельцов решил завладеть партией паленой водки, которую задержали сотрудники сызранской полиции. Мужчина узнал, что алкоголь хранился на спецстоянке силовиков. Житель Сызрани обратился за помощью к подсудимому, пообещав взамен денежное вознаграждение. Недолго думая, экс-полицейский согласился и помог мужчине.

Через некоторое время предприниматель подогнал к складу автомобиль и погрузил в него 33 025 бутылок поддельной водки. Ночью машину, которая направлялась в Оренбург , задержали на автодороге М-5 «Урал».

Злоумышленника поймали сотрудники местной полиции. После того, как следователи собрали достаточно доказательств против силовика, его дело направили в суд. Служители Фемиды признали мужчину виновным. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 700 000 рублей.