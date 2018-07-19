Перед судом предстанет преступная группировка за незаконную обналичку более 3,4 млрд рублей

Перед судом в Иркутской области предстанет преступная группировка из шести человек за незаконное обналичивание более 3,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

С января 2015 года по июнь 2016-го участники группировки совершали незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. На подконтрольные им банковские счета фиктивных организаций они привлекли более 3,4 млрд рублей. Доход в виде комиссии составил почти 105 млн рублей.

Следствие выявило, что для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 30 организаций и открыли расчетные счета в банках.