Ещё
Перед судом предстанет преступная группировка за незаконную обналичку более 3,4 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перед судом предстанет преступная группировка за незаконную обналичку более 3,4 млрд рублей 

Банки.ру 1 час назад
Перед судом в Иркутской области предстанет преступная группировка из шести человек за незаконное обналичивание более 3,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
С января 2015 года по июнь 2016-го участники группировки совершали незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. На подконтрольные им банковские счета фиктивных организаций они привлекли более 3,4 млрд рублей. Доход в виде комиссии составил почти 105 млн рублей.
Следствие выявило, что для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 30 организаций и открыли расчетные счета в банках.
Банки.ру: последние новости
Уставный капитал Азиатско-Тихоокеанского Банка уменьшен до рубля В Кургане перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды Шесть человек в Краснодарском крае будут судить за незаконное обналичивание денежных средств
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам233
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство348
В России появилась новая кредитная проблема73
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня19
Хуситы обратились к России за помощью73
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение